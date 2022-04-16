Докази підтвердять слова Байдена про геноцид РФ проти українців, – Нуланд

Вікторія Нуланд

Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що дії військ Росії в Україні є геноцидом.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у коментарі CNN 16 квітня, передає “Голос Америки”.

Нагадаємо, Джо Байден оцінив Росії в Україні, спілкуючись з журналістами 12 квітня: “Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями, і докази зростають”.

Заява Байдена “йде від серця”, сказала Нуланд, а для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу.

Раніше в інтерв’ю ABC радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати дії РФ як “геноцид”.

Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана Нуланд.

“Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається – не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення”, – сказала заступниця державного секретаря США.

Нуланд запевнила, що Америка та союзники багато роблять, щоб ізолювати Росію, а також впровадити “надзвичайний” фінансовий, репутаційний та політичний тиск на РФ шляхом санкцій.

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