Рада визнала війну Росії геноцидом проти України

Верховна Рада на засіданні 14 квітня визнала війну Росії геноцидом проти України.
Тау, у четвер депутати підтримали проєкт постанови про заяву Верховної Ради України “Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні”, повідомив у телеграмі нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
За його даними, парламент ухвалив загалом понад 20 законів та кадрове питання в уряді.
“Сьогодні знову зібралася Рада. Знову на Грушевського, 5. Засідання традиційно почали з виступу гостей: голова Сенату Чеської Республіки – Мілош Вистріч, маршалок Сенату Республіки Польща – Томаш Гродський… Потім проголосували за 22 закони й постанови. Та кадрові питання”, — розповів Железняк.
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