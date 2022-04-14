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Трюдо назвав дії РФ геноцидом українців

14/04/2022 09:43

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що російську агресію проти Україні “правильно” називати “геноцидом”.

Як повідомляє вранці в четвер, 14 квітня, “Європейська правда” із посиланням на AFP , таку заяву Трюдо зробив під час спілкування із журналістами у Квебеку.

“На мою думку, абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово геноцид у зв’язку з тим, що робить Росія (в Україні – “Н”), та з тим, що робить Володимир Путін”, – заявив Трюдо.

Таким чином, він став другим західним лідером, який назвав нинішні дії РФ геноцидом.

Напередодні президент США Джо Байден зробив схожу заяву під час виступу в Айові. Зокрема, глава Білого дому зазначив, що Путін намагається “стерти навіть ідею бути українцем”.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю телеканалу France 2 відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України, а також заявив, що росіяни і українці є “братами”.

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