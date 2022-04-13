Байден вперше назвав дії Росії геноцидом

Президент США Джо Байден оголосив про використання нафтового запасу США для стабілізації цін на бензин у США, пославшись на вчинений Путіним геноцид.
Про це пише CNN у середу, 13 квітня.
“Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак – все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту”, – заявив Джо Байден.
“Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням (цін на бензин) від Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу”, — продовжив Байден.
Зазначимо, що досі Байден ніколи не називав геноцидом злочини в Україні. Аналогічної риторики дотримаються і в Білому домі.
“Ми бачили звірства, ми бачили воєнні злочини, ми ще не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду”, – заявляв раніше радник з національної безпеки Джейк Салліван.
Згодом Салліван уточнив, заявивши, що “ярлик геноциду менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокими і злочинними, неправильними і злими, і на них потрібно рішуче реагувати”.
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