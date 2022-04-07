Дуда назвав дії РФ геноцидом українців

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Президент Польщі розцінює дії Російської Федерації як геноцид та вважає, що Захід має поставити ультиматум Володимирові Путіну.

Про це Анджей Дуда заявив в інтерв’ю каналу CNN, передає “Європейська правда” вранці в четвер, 7 квітня.

На запитання ведучого, чи погоджується він із оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом, Дуда відповів, що з цим “важко не погодитися”.

“Мета цього вторгнення – знищити українську націю”,- каже польський президент. Він додає, що загибель такої кількості мирних жителів свідчить про те, що насправді має намір зробити Росія.

Анджей Дуда вважає, що Заходу пора завершити діалог із Путіним.

“Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу… Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити”, – додав він.

На запитання, чи діють санкції проти Росії, Дуда сказав, що “санкції мають бути ще жорсткішими“.

“Але це дуже складне завдання. Найкраще було би заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але насамперед – від нафти”,- додає він.

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