Home / Світ / Європа / Макрон назвав росіян та українців “братами”, а звірства РФ не вважає геноцидом

Макрон назвав росіян та українців “братами”, а звірства РФ не вважає геноцидом

13/04/2022 12:24

Президент Франції Емманюель Макрон відмовляється називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджує, що росіяни і українці є «братами».

Свою відповідь він озвучив в інтервʼю телеканалу France 2, передає CNN.

Макрона запитали, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав:

“Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати”.

“Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі, нашій європейській землі”, – відзначив Макрон.

Президент Франції, який зараз балотується на другий термін, також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних воєнних злочинів.

“Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних”, – сказав Макрон.

Читайте також:
Макрон не зміг домовитися з Путіним про евакуацію мешканців Маріуполя

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Померла перша міністр культури України Лариса Хоролець

На 74-му році життя 12 квітня не стало актриси театру та кіно, першої керівниці міністерства культури України Лариси Хоролець. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.”На жаль, ці рядки...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse