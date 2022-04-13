Макрон назвав росіян та українців “братами”, а звірства РФ не вважає геноцидом

Путін і Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон відмовляється називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджує, що росіяни і українці є «братами».

Свою відповідь він озвучив в інтервʼю телеканалу France 2, передає CNN.

Макрона запитали, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав:

“Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати”.

“Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі, нашій європейській землі”, – відзначив Макрон.

Президент Франції, який зараз балотується на другий термін, також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних воєнних злочинів.

“Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних”, – сказав Макрон.

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