У Харкові громадські активісти демонтували пам’ятник Жукову

У Харкові на проспекті Григоренка громадські активісти та військові демонтували погруддя радянського маршала Георгія Жукова. Це сталося вранці 17 квітня.

Цю інформацію “Суспільному” підтвердила голова адміністрації Немишлянського району Харкова Тетяна Топчій. За її словами, це зробили військові.

“Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося”, – сказала Топчій.

Як видно з фото у соцмережах, після демонтажу на постаменті з’явилися напис “Слава Україні” та зображення тризуба.

Про демонтаж погруддя Жукова заявив підрозділ Kraken, один із лідерів якого – Костянтин Немічев, ексбоєць полку “Азов”, очільник осередку “Національного корпусу” в Харкові.

На відео, поширеному Немічевим, видно, як бюст звалюють за допомогою вантажівки, екскаватором вантажать у кузов, вивозять та викидають на смітник. Крім того, один із бійців за допомогою молотка збив літери прізвища Жукова із постаменту.

“Путін хотів справжньої декомунізації – він її отримав!” – написав Немічев у телеграмі.

“Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи”, – зазначив активіст.

Як відомо, раніше Костянтин Немічев та його підрозділ брали активну участь у боях із російськими окупантами під Харковом, звільняли населені пункти.

Передісторія

Про потребу демонтажу пам’ятників комуністичному та радянському діячеві Георгію Жукову неодноразово заявляли в Українському інституті нацпам’яті.

На виконання закону про декомунізацію у Харкові проспект Жукова перейменували на проспект Григоренка. Міська влада на чолі з Геннадієм Кернесом, а потім Ігорем Тереховим, повернула проспекту назву Жукова. Громадськість виступила проти й кілька разів довела незаконність повернення проспекту імені Жукова в суді. Міська рада оскаржувала.

Демонтувати пам’ятник Жукову влада Харкова відмовлялася зокрема на підставі того, що він входив до переліку пам’яток. У 2019 році громадські активісти домоглися того, що експертна комісія Мінкультури вирішила “не рекомендувати зазначений об’єкт до реєстру в зв’язку з тим, що він потрапляє під дію Закону України “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного режиму і заборони пропаганди їх символіки”.

Вперше пам’ятник Жукова знесли у червні 2019 року (силами “Нацкорпусу”). Міська влада його відновила.

Президент Володимир Зеленський у червня 2021 року заявляв: “Ну, нехай буде там ця вулиця (Жукова).

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