“Все російське треба демонтувати”: у Тернополі знесли пам’ятник Пушкіну

У Тернополі в ніч з 8 на 9 квітня демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який стояв у сквері по вулиці В’ячеслава Чорновола.

“Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших”, – зауважив міський голова Сергій Надал.

Він наголосив, що після того, як усі побачили звірства Росії в Україні, “у Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам”.

“Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику”, – вважає мер.

Напередодні, 8 квітня, виконком Тернопільської міськради ухвалив рішення “Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою”.

Демонтажні роботи виконувало управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

У рішенні виконкому йдеться, що демонтований пам’ятник Пушкіну передано на баланс ТМШРБП “Міськшляхрембуд”, де його зберігатимуть безоплатно.

Раніше пам’ятник Олександру Пушкіну в Тернополі мав такий вигляд:

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