У Мукачеві демонтували погруддя російського поета Пушкіна. ФОТО

У місті Мукачево Закарпатської області демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.
Про це вранці у четвер, 7 квітня, повідомила пресслужба міськради.
Зазначається, що це роблять з метою дерусифікації у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України.
“У Мукачеві позбуваються російсько-імперського минулого. На засіданні виконавчого комітету ухвалено рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіна та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання.
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