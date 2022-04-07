У Мукачеві демонтували погруддя російського поета Пушкіна. ФОТО

У місті Мукачево Закарпатської області демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Про це вранці у четвер, 7 квітня, повідомила пресслужба міськради.

Зазначається, що це роблять з метою дерусифікації у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України.

< ► > Фото: пресслужба Мукачівської міськради

“У Мукачеві позбуваються російсько-імперського минулого. На засіданні виконавчого комітету ухвалено рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіна та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання.

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