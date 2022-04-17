ЗСУ на Харківщині звільнили Базаліївку, Леб’яже та частину Кутузівки

Олег Синєгубов

У Харківській області підрозділи ЗС України проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу українські сили звільнили Базаліївку, Леб’яже, частину Кутузівки.

Про це ввечері 17 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що в районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.

Базаліївка і Леб’яже – села на схід від Чугуєва, Кутузівка – селище біля східних околиць Харкова.

“Збройні сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила п’ять російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати ніколи”, – розповів голова області.

“Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися”, – заявив Синєгубов.

Водночас він закликав усіх містян бути пильними й обережними, не нехтувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не залишатись на вулиці з огляду на хаотичні ракетні й артилерійські обстріли з боку російських військ.

Синєгубов нагадав, що 17 квітня посеред білого дня знову відбулися обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. За оновленими даними, поранено 20 осіб, загинули – п’ять. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

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