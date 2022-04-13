Росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт у Маріуполі, – Генштаб

Ілюстративне фото. Азовсталь у Маріуполі

Росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт у Маріуполі.

Про це у середу, 13 квітня, інформує у ранковому зведенні пресцентр Генштабу ЗСУ.

“На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту”, – йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.

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