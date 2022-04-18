Шість нових Героїв України: серед відзначених президентом – полеглий лідер “Фрайкору”

17 квітня президент Володимир Зеленський підписав три укази щодо присвоєння звань Героїв України.
Згідно з цими документами, найвищу державну нагороду надано шістьом українським воїнам, які відзначилися при відбитті російської навали. Із них п’ятьом – посмертно.
За особисту мужність і героїзм звання Герой України з удостоєнням/врученням ордена “Золота Зірка” отримали:
Указ №251/2022
Указ №252/2022
Указ №253/2022
Роман Собків (8.04.1989 р.н.) – майор Національної гвардії України зі спецпідрозділу “Омега”, м.Київ. Загинув, захищаючи столицю, 12 березня 2022 року.
Народився у селі Малі Дідушичі на Львівщині, там і похований.
Служив у внутрішніх військах, закінчив Академію внутрішніх військ. Із 2012 року проходив службу на керівних посадах у ВВ й НГУ.
Георгій Тарасенко (6 грудня 1996 р.н., Харків) — український правий активіст, лідер і командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”.
Брав активну участь в Революції Гідності, протистояв поширенню “російської весні” у Харкові, 17-річним пішов на фронт.
Був членом “Національного корпусу”. 2017 року створив та очолив добровольчий підрозділ “Фрайкор”, за рік – однойменну військово-патріотичну організацію.
Як націонал-консерватор декларував “підтримку традиційних цінностей”, виступав проти ЛГБТ-руху.
Загинув 26 березня 2022 року в бою з російськими окупантами на Харківщині, коли Сили оборони за участю “Фрайкору” звільняли від російських військ села Мала Рогань та Вільхівка на Ізюмському напрямку.
Похований, відповідно до його заповіту, в урочищі Холодний Яр на Черкащині, біля Мотронинського монастиря.
Читайте також:
У боях за Харківщину загинув лідер формування “Фрайкор” Георгій Тарасенко
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!