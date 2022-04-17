СБУ перехопила розмову окупантів про розстріл цивільної жінки впритул

З’являються нові свідчення звірств російських окупантів стосовно мирного населення в Україні. СБУ оприлюднила перехоплення розмови, в якій один із терористів розповідає про вбивство цивільної жінки впритул.

Відповідне повідомлення на сторінці Служби безпеки оприлюднене 17 квітня.

Очевидно, що йдеться про подію на території Луганської чи Донецької області.

“Ось цей «герой», який був мобілізований росіянами з так званої «ЛНР», розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: «…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту”, – ідеться в дописі пресцентру СБУ.

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