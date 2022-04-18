ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 54 – 18.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Маріуполь у ці дні

Друга година

Зі зведення ОК “Південь” за минулу добу:

Ворог не припиняє спроби відновити контроль над Олександрівкою на Херсонщині, але успіху не має.

Відчайдушні спроби росіян провести розвідку боєм обернулися знищенням ворожої розвідгрупи нашим підрозділом.

Ворог протягом доби здійснив понад 30 обстрілів наших позицій.

Артилерія та інші підрозділи угруповання Сил оборони України здійснили ураження понад ста цілей противника в зоні зіткнення.

Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту й інша автотехніка.

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів.

Напередодні

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 квітня підписав три укази щодо присвоєння звань Героїв України Найвищу державну нагороду надано шістьом українським воїнам, які відзначилися при відбитті російської навали. Із них п’ятьом – посмертно.

Указ №251/2022

ГОЛОВКО Віктор Олександрович – старший лейтенант (посмертно)

– старший лейтенант (посмертно) СОБКІВ Роман Васильович – майор (посмертно)

– майор (посмертно) ПАШКО Лев Валерійович – лейтенант

Указ №252/2022

ДАШКО Ігор Тарасович – підполковник (посмертно)

– підполковник (посмертно) КУЧЕРЯВИЙ Віталій Вікторович – полковник (посмертно).

Указ №253/2022

ТАРАСЕНКО Георгій Олександрович – голова Харківської громадської організації “Військово-патріотична організація “Фрайкор” (посмертно)

Після першої

У мережі з’явилися перші фото крейсера “Москва” – флагмана Чорноморського флоту Росії – зроблені, ймовірно, тоді, коли він горів і тонув після ударів українськими ракетами.

Світлини оприлюднив користувач твіттеру OSINTtechnical, який займається розслідуваннями за відкритими даними. “Я не можу перевірити справжність, але це крейсер класу “Слава”, і я не думаю, що якийсь із них був знищений таким чином”, – прокоментував він.

Фото зроблене з корабля, який перебуває неподалік від крейсера, що терпить катастрофу. “Москва” має крен на лівий борт, на крейсері пожежа у відсіках, яку намагаються загасити перехресними струменями водяних гармат. Видно сліди пошкодження обшивки під головною надбудовою.

Читайте також:

У російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”

Після першої

ЗСУ завдали 16-го удару по російських військах, дислокованих у Чорнобаївці Херсонської області. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

“Низька хмарність та рясний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці. Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу “Чорнобаївка” таки відбувся”, – повідомив Арестович у фейсбуці.

За його словами, це сталося всупереч сумнівам суспільства, що “цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот, і завдяки недбалій бездарності нового керма “операції” генерала Дворнікова”.

Вночі

Звіт командування Повітряних сил ЗСУ:

За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:

1 літак (винищувач типу “Су”),

(винищувач типу “Су”), 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52),

(два Мі-24 та один Ка-52), 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10”).

Винищувачі Повітряних сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях російських військ.

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 29 ОБОРОНИ, 24.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 30 ОБОРОНИ, 25.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 50 ОБОРОНИ, 14.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 51 ОБОРОНИ, 15.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.