Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, є постраждалі

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Російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області, частину ракет українська система протиповітряної оборони збила, але одна з них влучила в інфраструктурний об’єкт. Унаслідок події двоє людей постраждали.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області… Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…”, – сказав він.

Зазначається, що є двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.

У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру.

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