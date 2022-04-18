Рашисти завдали ракетних ударів по Львову

Російські війська завдали п’ять прицільних ракетних ударів по Львову.
Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив міський голова Андрій Садовий.
“Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з’ясовуємо”, – написав він у фейсбуці.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що ударів було чотири. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.
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