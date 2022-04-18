Кожна збереже свою історичну цінність: Укрпошта не додруковуватиме марки з кораблем РФ

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Перша українська поштову марка в умовах воєнного стану – “Русскій воєнний корабль, іді … !” не буде додруковуватися. Її тираж – 1 млн екземплярів.

Про це вдень у понеділок, 18 квітня, повідомила пресслужба “Укрпошти”.

“Пройшло п’ять днів з моменту запуску поштової марки з кораблем, а вже продано майже пів мільйона екземплярів. Тираж складав 1 млн, і додруковувати його ми не плануємо. Тож кожна марка збереже свою історичну цінність”, – йдеться в повідомленні.

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