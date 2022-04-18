Російські війська взяли під контроль місто Кремінна на Луганщині

Російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна на Луганщині.

Про це о 10:45 ранку 18 квітня повідомив у фейсбуці та в ефірі національного телемарафону голова ОВА Сергій Гайдай.

Раніше цього дня він інформував про вуличні бої в місті та важкі обстріли Кремінної, пожежі та вуличні бої.

За інформацією Гайдая, бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива.

Із ночі пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС гасили в Кремінній масштабну пожежу на території спорткомплексу “Олімп”.

У зведенні станом на 6:00 Генштаб інформував, що противник безуспішно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне.

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