Російські війська взяли під контроль місто Кремінна на Луганщині

Російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна на Луганщині.
Про це о 10:45 ранку 18 квітня повідомив у фейсбуці та в ефірі національного телемарафону голова ОВА Сергій Гайдай.
Раніше цього дня він інформував про вуличні бої в місті та важкі обстріли Кремінної, пожежі та вуличні бої.
За інформацією Гайдая, бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива.
Із ночі пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС гасили в Кремінній масштабну пожежу на території спорткомплексу “Олімп”.
У зведенні станом на 6:00 Генштаб інформував, що противник безуспішно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне.
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