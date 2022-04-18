“Азов” показав дітей у бункері “Азовсталі”, Прокопенко виступив зі зверненням. ВІДЕО

Скріншот із відео

Полк “Азов” показав відео, як виживають діти та їхні батьки у бункері “Азовсталі”, а командир полку підполковник Денис Прокопенко виступив зі зверненням до світових лідерів.

Відповідні матеріали оприлюднені увечері у понеділок, 18 квітня, у пресслужбі полку.

“Прямо зараз на заводі “Азовсталь” знаходяться сотні цивільних людей, серед них багато дітей, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти свідомо скидають сюди авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими наявними засобами, в тому числі – з кораблів”, – каже офіцер.

“Я закликаю політиків всього цивілізованого світу – організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоби негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями”, – резюмував Прокопенко.

В іншому відео, котре триває 5 хвилин, говорять діти та матері. Вони зокрема, розповідають про проблеми зі здоров’ям, браком харчів тощо.

Наводимо лише уривки їхніх прямих мов:

“Ми стараємося бути не нєрвними. Коли стріляють – тут у нас все трясеться”.

“В мене тут сім’я. Мої батьки, мій син. Коли ми прийшли сюди, моєму синочку було 3 місяці”.

“Тут умови не дуже для дітей. Ні навчання, ні жодного розвитку… У дітей почали зуби псуватися, вітаміну D не вистачає… Мені треба вивозити звідси дітей. Мені треба, щоби мої діти навчалися, розвивалися. І в них було мирне життя, а не війна”.

“Я тут з 25 лютого. Спочатку казали, що запасів їжі – на рік. Потім виявилося, що на місяць, а тепер – незрозуміло”.

“Завдяки воєнним нам є що їсти. Якби не воєнні – я не знаю, як би ми справилися. Дитині навіть надали суміш і памперси”.

– А що ви зробите найперше, коли виберетеся звідси?

– Та ми тут вже список їжі написали!..

“У мене недавно був день народження, і мені мамуся і татусь пообіцяли, коли ми вийдемо, купити красівий подарунок”.

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