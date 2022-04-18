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“Маріуполь можна врятувати”: командир 36-ї бригади морпіхів просить у світу важке озброєння

18/04/2022 18:13

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського  Сергій Волина виступив зі зверненням з оточеного Маріуполя. 

Текст звернення опублікований на його сторінці у ФБ у понеділок, 18 квітня.

Новинарня” подає текст звернення офіцера із заблокованого міста.

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Вже більше 50 днів захисники міста героїчно тримають оборону, попри переважаючі сили супротивника та постійні авіабомбардування, артилерійські та ракетні обстріли. Маріуполь досі українське місто, що би Вам не говорила російська пропаганда. Ми щодня ведемо запеклі бої та стримуємо багатотисячне військо ворога, не даючи йому просунутися далі. На це дається ціною надлюдських зусиль і великих втрат.

Але нам потрібна Ваша допомога. Ворог взяв місто у кільце і тримає в заручниках сотні тисяч цивільних. У наших військових бункерах переховуються жінки, діти, в тому числі немовлята. Переважно родичі наших військових, яких розшукують росіяни. Без тепла, води, їжі.

Наші поранені щодня помирають у нестерпних муках, оскільки медикаменти, засоби знезараження, можливості обезболення давно закінчилися.

Українська влада домовлялася із росіянами про гуманітарні коридори, залучаючи до посередництва президента Туреччини Раджепа Ердогана. Однак російська сторона не дотрималася свого слова і всі зусилля виявилися марними.

Ми благаємо світ про допомогу в евакуації поранених, дітей, жінок а також тіл загиблих.

Спроб це зробити було надто мало!

Закликаємо світових політиків, громадських та релігійних діячів не бути байдужими до людей, які не з власної волі опинилися в пастці Маріуполя.

Зараз ми, військові, змушені не лише битися з переважаючими силами противника, але й дбати про понад тисячу цивільних осіб.

Не вірте обіцянкам Росії про «зелений коридор» для військових. Немає жодних сумнівів у тому, що це обман для знищення українського військового угрупування в Маріуполі без бою.

Ми не здамося і будемо битися до кінця. Але нашої вірності присязі мало для звільнення Маріуполя. Місту негайно потрібна деблокада.

Для цього нам потрібне важке озброєння. В силах країн ЄС та США нам його надати.

Важке озброєння для захисників Маріуполя врятує українське військове угрупування.

Маріуполь можливо врятувати. Ми готові битися до останньої краплі крові. Але ми маємо знати, що світ для цього зробив все можливе. Тоді ми готові зробити навіть неможливе для нашої країни.

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