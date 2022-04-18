Командир морпіхів звернувся до Папи Римського із заблокованого Маріуполя

Фото: Українська правда

Один із командирів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майор Сергій Волинський написав листа Папі Франциску, щоби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

Лист Волинського опублікувала у понеділок, 18 квітня, “Українська правда”.

“Ваша Святосте, Папо Франциску! Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву. Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , – це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.

Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.

Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.

В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожої авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.

Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе”.

Лист Волинського перекладений італійською та вже поширюється у ЗМІ Італії, діаспорою та соцмережами.

Читайте також:

“Азов” показав свіже відео з Маріуполя та заявив, що проводить контратаку