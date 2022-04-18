Командир морпіхів звернувся до Папи Римського із заблокованого Маріуполя

Один із командирів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майор Сергій Волинський написав листа Папі Франциску, щоби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.
Лист Волинського опублікувала у понеділок, 18 квітня, “Українська правда”.
“Ваша Святосте, Папо Франциску! Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву. Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , – це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.
Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.
В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожої авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.
Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе”.
Лист Волинського перекладений італійською та вже поширюється у ЗМІ Італії, діаспорою та соцмережами.
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