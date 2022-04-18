“Азов” показав свіже відео з Маріуполя та заявив, що проводить контратаку

Скріншот із відео

Полк “Азов” показав свіже віжео з оточеного Маріуполя та заявив, що проводить контратаку. Відео оприлюднила пресслужба полку в понеділок, 18 квітня. “Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника бійці полку АЗОВ проводять контратаку”, – йдеться в описі до відеоматеріалу. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук