Зеленський передав Маасікасу заповнений опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС

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Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляється на сайті глави держави у понеділок, 18 квітня.

При цьому Зеленський зауважив, що вступ нашої держави до ЄС відбувається в “дуже трагічний час, коли багато українців, які сповідують європейські цінності, втрачають життя”.

“Однак народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу”, – зазначив він.

Він виказав сподівання, що Україна здобуде підтримку і стане кандидатом на вступ в ЄС.

“Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії”, – сказав президент.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що також відчуває себе частиною команди, яка працює над отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Він зауважив, що цей процес відбувається в дуже складній для Української держави ситуації, але всі відчувають важливість та значення цього моменту.

За словами Матті Маасікаса, відповіді України в анкеті-опитувальнику будуть дуже швидко проаналізовані.

Володимир Зеленський подякував йому за те, що представництво Євросоюзу відновило роботу в Києві.

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