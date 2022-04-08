Home / Війна / ЄС передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

ЄС передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

08/04/2022 21:00

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС

Церемонія відбулася після переговорів у Києві в п’ятницю, 8 квітня, повідомляє “Європейська правда”.

“Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії [щодо готовності України до отримання статуту кандидата]”, – заявила глава ЄК.

Президентка фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є розвинутими.

“Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні”, – пояснила вона.

Володимир Зеленський поправив Урсулу фон дер Ляєн, запевнивши, що Україна впорається ще швидше.

“Ми будемо готові з відповідями за тиждень”, – заявив він.

Урсула фон дер Ляєн, утім не стала прогнозувати, коли ЄС може ухвалити політичне рішення про надання Україні статусу кандидата.

Нагадаємо, на хвилі захоплення Європи Україною після початку відбиття повномасштабної агресії Росії, керівники України 28 лютого підписали заявку на вступ до Євросоюзу.
1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
18 березня стало відомо, що висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців.

Читайте також:
Президентка Єврокомісії та прем’єр Словаччини відвідали Бучу

Унікальних переглядів: 44
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ЄС передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС Церемонія відбулася після переговорів у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse