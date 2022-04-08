ЄС передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС

Церемонія відбулася після переговорів у Києві в п’ятницю, 8 квітня, повідомляє “Європейська правда”.

“Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії [щодо готовності України до отримання статуту кандидата]”, – заявила глава ЄК.

Президентка фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є розвинутими.

“Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні”, – пояснила вона.

Володимир Зеленський поправив Урсулу фон дер Ляєн, запевнивши, що Україна впорається ще швидше.

“Ми будемо готові з відповідями за тиждень”, – заявив він.

Урсула фон дер Ляєн, утім не стала прогнозувати, коли ЄС може ухвалити політичне рішення про надання Україні статусу кандидата.

Нагадаємо, на хвилі захоплення Європи Україною після початку відбиття повномасштабної агресії Росії, керівники України 28 лютого підписали заявку на вступ до Євросоюзу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

18 березня стало відомо, що висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців.

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