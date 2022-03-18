Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців

Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в Євросоюзі буде готовий за кілька місяців.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн у п’ятницю, 18 березня.
“Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети”, – написав Зеленський у твіттері.
Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.
“Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом” – написала вона у твіттері.
Глава ЄК також поінформувала Зеленського про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.
“Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває”, – зазначила фон дер Ляєн.
Я запевнила Президента @ZelenskyyUa у безперервній підтримці ЄС.
Європейський шлях України розпочався.
Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим.
@EU_Commission рухатиметься вперед цим шляхом. pic.twitter.com/0lRgmyHrMN
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022
Нагадаємо, 28 лютого 2022 року на тлі героїчного відбиття російської агресії керівництво України подало заявку на членство в Євросоюзі.
1 березня Європейський парламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявляла, що європейський шлях України вже розпочався.
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