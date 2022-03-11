Home / Війна / Саміт ЄС схвалив декларацію щодо членства України, але без згадки про прискорену процедуру

Саміт ЄС схвалив декларацію щодо членства України, але без згадки про прискорену процедуру

11/03/2022 11:52

Неформальне засідання Європейської ради (саміт ЄС), що відбулося в ніч на п’ятницю, 11 березня, завершилося схваленням декларації, яка містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС, але не говорить про прискорену процедуру.

Про рішення саміту вранці пише “Європейська правда”.

Екстрений саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України, почався у Версалі в четвер увечері. Одним із найбільш спірних положень, що обговорювалися на саміті, стало питання щодо прагнення України вступити до ЄС.

Дискусія за зачиненими дверима щодо цього тривала п’ять годин. Ухвалене рішення щодо європерспективи звучить так:

“Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини”.

Як пише “ЄП”, в рішенні міститься низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями. Однак у ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних  згадок про “пришвидшену процедуру” вступу, якої прагне Україні.

Утім, показово, що президент Литви Гітанас Науседа, який брав участь у саміті та є одним із найбільших адвокатів вступу України до ЄС, залишився задоволений рішенням.

За висновком “Європравди”, це рішення є проміжним. Розвиток ставлення до заявки України суттєво залежить від того, чи зможуть суспільні настрої змінити позицію урядів.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року на тлі героїчного відбиття російської агресії керівництво України подало заявку на членство в Євросоюзі.
1 березня Європейський парламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Читайте також:
Сенат Польщі одноголосно закликав ЄС підтримати швидкий вступ України

Унікальних переглядів: 46
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Саміт ЄС схвалив декларацію щодо членства України, але без згадки про прискорену процедуру

Неформальне засідання Європейської ради (саміт ЄС), що відбулося в ніч на п’ятницю, 11 березня, завершилося схваленням декларації, яка містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС, але не говорить...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse