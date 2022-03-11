Саміт ЄС схвалив декларацію щодо членства України, але без згадки про прискорену процедуру

Неформальне засідання Європейської ради (саміт ЄС), що відбулося в ніч на п’ятницю, 11 березня, завершилося схваленням декларації, яка містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС, але не говорить про прискорену процедуру.

Про рішення саміту вранці пише “Європейська правда”.

Екстрений саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України, почався у Версалі в четвер увечері. Одним із найбільш спірних положень, що обговорювалися на саміті, стало питання щодо прагнення України вступити до ЄС.

Дискусія за зачиненими дверима щодо цього тривала п’ять годин. Ухвалене рішення щодо європерспективи звучить так:

“Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини”.

Як пише “ЄП”, в рішенні міститься низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями. Однак у ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних згадок про “пришвидшену процедуру” вступу, якої прагне Україні.

Утім, показово, що президент Литви Гітанас Науседа, який брав участь у саміті та є одним із найбільших адвокатів вступу України до ЄС, залишився задоволений рішенням.

За висновком “Європравди”, це рішення є проміжним. Розвиток ставлення до заявки України суттєво залежить від того, чи зможуть суспільні настрої змінити позицію урядів.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року на тлі героїчного відбиття російської агресії керівництво України подало заявку на членство в Євросоюзі.

1 березня Європейський парламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

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