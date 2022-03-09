Сенат Польщі одноголосно закликав ЄС підтримати швидкий вступ України

Ілюстративне фото

Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликає країни Європейського Союзу підтримати прискорений процес вступу України до ЄС.

Про це ввечері в середу, 9 березня, інформує Polskie Radio 24.

Резолюцію підтримали одноголосно – 93 сенатори проголосували “за”.

“Українське суспільство поза всяким сумнівом довело, що готове бути частиною об’єднаної Європи і готове кров’ю платити за відданість європейським цінностям. Українські воїни, захищаючи кордони своєї країни, захищають всю Європу”, – йдеться у документі.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу розходяться щодо членства України в унії.

Завтра глави держав-членів ЄС на саміті у французькому Версалі мають обговорити запит Києва про швидке приєднання до Євросоюзу, поданий минулого тижня.

Як писала “Новинарня“, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства, після того як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

Після цього заявки на членство в ЄС швидко подали також Молдова і Грузія, які разом із Україною утворюють формат “Асоційованого тріо”.

Читайте також:

Україна вважає, що її заявку на членство в ЄС треба розглядати окремо від Грузії та Молдови