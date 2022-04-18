У захопленій Кремінній рашисти розстріляли цивільне авто, 4 загиблих

У захопленому місті Кремінна Луганської російські військові розстріляли цивільне авто, на якому люди намагалися евакуюватися.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

“У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину. Попередньо чотири людини загинуло, один поранений.

Люди намагалися самостійно виїхати. рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно”, – розповів голова області.

Перед тим Гайдай повідомляв про важкі обстріли Кремінної, про те, що вранці місто взяли під контроль російські загарбники та що евакуація з міста вже неможлива.

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