У російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”

Єгор Шкребець

У соцмережах з’являються нові повідомлення від користувачів про те, що їхні родичі “зникли безвісти” після того, як флагман Чорноморського флоту РФ крейсер “Москва” затонув після ударів українських ракет.

Зокрема, мешканець Ялти Дмитро Шкребець повідомив у мережі “Вконтакте”, що його син Єгор Шкребець був призваний на строкову службу на ВМФ Росії в липні 2021 року, став на посаду корабельного кока, а після загибелі корабля був зарахований до “зниклих”.

“Повідомляли, що весь екіпаж [крейсера “Москва”] евакуйований. Це брехня! Нахабна й цинічна брехня!

Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера “Москва”, серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Хлопці, “зник безвісти” у відкритому морі?!

Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера та його заступник перестали виходити на зв’язок. Я спитав прямо: чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?” – пише Шкребець-старший.

Показово, що навіть після такої брехні командування батько затонулого російського моряка з Криму підтримує повномасштабну агресію РФ проти України. Він повторює нацистські наративи російської пропаганди: що такої країни, як Україна, “бути не повинно”, що це “російська земля, заселена людьми, яких змусили забути про те, що вони росіяни”.

Паралельно Шкребець-батько просить поширити його звернення, “щоб покидьки не зам’яли цю страшну трагедію”, і заявляє, що має намір присвятити все життя тому, “щоб правда перемогла в цій історії”.

Початковий пост Шкребця видалили, але він знову виклав текст із коментарем: “Скоро знову видалять”.

Крім того, 17 квітня російське “Агентство” знайшло ще одну публікацію про ймовірну загибель військовослужбовця внаслідок потоплення флагмана ЧФ. Це пост користувачки “ВКонтакте” Уляни Тарасової про те, що її син Марк Тарасов “зник безвісти на крейсері “Москва”.

Раніше журналісти проєкту “Схеми” “Радіо Свобода” знайшли пост в “Однокласниках”, присвячений смерті 41-річного мічмана Івана Вахрушева. Він служив на “Москві” в бойовій частині №5 – електромеханіком.

Його дружина Варвара підтвердила, що внаслідок катастрофи крейсера є загиблі, безвісти зникли 27 членів екіпажу.

Водночас “Новая газета. Европа” публікує розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

“Син сказав, що крейсер було підбито з суші, з українського боку. Просто так пожежа не сталася б… Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер влучили трьома ракетами “Нептун”, – розповіла мати (при тому що в Києві заявляли про ураження крейсера двома ракетами).

Кількість жертв

Деякі ЗМІ спершу повідомляли, що до Севастополя привезли 14 моряків із крейсера “Москва”, доля решти 496 членів екіпажу невідома. За іншими неперевіреними даними, буцімто пів сотні моряків із “Москви” врятували турки.

В українських соцмережах склалася думка, нібито з крейсером мало затонути близько пів тисячі моряків разом із командиром Антоном Купріним. Однак якихось підтверджень щодо жертв не було, і Генштаб ЗСУ не додавав екіпаж корабля до загального числа знищених окупантів.

Міноборони Росії заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела обережно зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”, а строковики будуть звільнені в період з травня до липня.

При цьому ще в 2017 році МО РФ заявляли, що відмовилися від використання строковиків на кораблях.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять приблизно 150-200 моряків.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Читайте також:

Частина екіпажу “Москви” “воскресла”: скільки на крейсері загиблих?

“Тріска за $40 млн”: на крейсері “Москва” могла бути часточка Хреста Господнього, тому керівництво ЧФ РФ вірило в його невразливість

Що й де сталося

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

У цей момент неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

Читайте також:

Росія визнала, що крейсер “Москва” затонув