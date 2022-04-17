“Тріска за $40 млн”: на крейсері “Москва” могла бути часточка Хреста Господнього, тому керівництво ЧФ РФ вірило в його невразливість

Керівництво Чорноморського флоту РФ було абсолютно переконане в тому, що крейсер “Москва”, який днями затонув унаслідок ураження українськими ракетами “Нептун”, невразливий і “непотопляємий”, бо на ньому нібито перебувала релігійна святиня – часточка хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Про це написав російський (останніми роками нібито опозиційний) журналіст і вигнанець Олександр Невзоров.

Він зазначив, що з потопленням “Москви” пов’язана “дуже кумедна історія”.

“Путінські адмірали були абсолютно переконані в невразливості “Москви”. Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дотягнутися українські ракети”, – написав Невзоров.

За його словами командування ЧФ РФ отримало наказ вірити в чудодійну силу “однієї хріновинки”, яка з 2020 року перебувала на судні.

“Це була трісочка, чарівна магічна трісочка, здатна відводити від корабля ракети і торпеди. Трісочку купили за 40 мільйонів доларів.

Офіційне формулювання звучало так: “Християнська реліквія – часточка Хреста Господнього – буде зберігатися на флагмані Чорноморського флоту, ракетному крейсері “Москва”. Це шматочок дерева розмірами всього кілька міліметрів. Він містить всередині металевого хреста XIX сторіччя, а той, своєю чергою, зберігається у спеціальному ковчезі”, – написав Невзоров.

Про те, що на потопленій “Москві” могла залишатися ця релігійна святиня, писали й інші джерела, зокрема Business Insider.

Видання цитує повідомлення державної агенції РФ “ТАСС” від лютого 202 року, в якому зазначалося, що реліквію було передано тодішньому командувачу Чорноморського флоту віцеадміралу Ігорю Осипову й мала бути доставлена на крейсер “Москва”. Там її мали помістити в каплицю для моряків.

Як розповідав протоієрей Севастопольського округу РПЦ Сергій Халюта, шматочок “істинного хреста” дозволив передати екіпажу крейсера його власник, “анонімний колекціонер”.

Водночас іще у червні 2014 року, через кілька місяців після окупації Криму Росією, російські ЗМІ писали про те, що голова Імператорського православного палестинського товариства [колишній прем’єр-міністр і голова Рахункової палати РФ] Сергій Степашин передав Чорноморському флоту ВМФ РФ ковчег із часточкою Животворящого Хреста Господнього та часточками мощів святих Георгія Переможця і Федора Ушакова – небесних покровителів воїнів та моряків”.

“Святині вручаються в першу чергу Чорноморському флоту, а також флагману ЧФ крейсеру “Москва”. Ми домовилися з командувачем флоту про те, що під час дальніх походів ці святині будуть перебувати разом із вами на кораблі. Адже крім високої бойової підготовки, матеріально-технічного забезпечення, звісно, надзвичайно важливим є і моральний дух”, – казав тоді Степашин, звертаючись до російських моряків.

Підтвердження того, що на момент затоплення крейсера “Москва” нібито часточка хреста, на якому був розіп’ятий Ісус, перебувала на його борту, наразі отримати не вдалося.

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