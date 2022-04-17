Home / Війна / “Тріска за $40 млн”: на крейсері “Москва” могла бути часточка Хреста Господнього, тому керівництво ЧФ РФ вірило в його невразливість

“Тріска за $40 млн”: на крейсері “Москва” могла бути часточка Хреста Господнього, тому керівництво ЧФ РФ вірило в його невразливість

17/04/2022 02:04

Керівництво Чорноморського флоту РФ було абсолютно переконане в тому, що крейсер “Москва”, який днями затонув унаслідок ураження українськими ракетами “Нептун”, невразливий і “непотопляємий”, бо на ньому нібито перебувала релігійна святиня – часточка хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Про це написав російський (останніми роками нібито опозиційний) журналіст і вигнанець Олександр Невзоров.

Він зазначив, що з потопленням “Москви” пов’язана “дуже кумедна історія”.

“Путінські адмірали були абсолютно переконані в невразливості “Москви”. Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дотягнутися українські ракети”, – написав Невзоров.

За його словами командування ЧФ РФ отримало наказ вірити в чудодійну силу “однієї хріновинки”, яка з 2020 року перебувала на судні.

“Це була трісочка, чарівна магічна трісочка, здатна відводити від корабля ракети і торпеди. Трісочку купили за 40 мільйонів доларів.

Офіційне формулювання звучало так: “Християнська реліквія – часточка Хреста Господнього – буде зберігатися на флагмані Чорноморського флоту, ракетному крейсері “Москва”. Це шматочок дерева розмірами всього кілька міліметрів. Він містить всередині металевого хреста XIX сторіччя, а той, своєю чергою, зберігається у спеціальному ковчезі”, – написав Невзоров.

Про те, що на потопленій “Москві” могла залишатися ця релігійна святиня, писали й інші джерела, зокрема Business Insider.

Видання цитує повідомлення державної агенції РФ “ТАСС” від лютого 202 року, в якому зазначалося, що реліквію було передано тодішньому командувачу Чорноморського флоту віцеадміралу Ігорю Осипову й мала бути доставлена на крейсер “Москва”. Там її мали помістити в каплицю для моряків.

Як розповідав протоієрей Севастопольського округу РПЦ Сергій Халюта, шматочок “істинного хреста” дозволив передати екіпажу крейсера його власник, “анонімний колекціонер”.

Водночас іще у червні 2014 року, через кілька місяців після окупації Криму Росією, російські ЗМІ писали про те, що голова Імператорського православного палестинського товариства [колишній прем’єр-міністр і голова Рахункової палати РФ] Сергій Степашин передав Чорноморському флоту ВМФ РФ ковчег із часточкою Животворящого Хреста Господнього та часточками мощів святих Георгія Переможця і Федора Ушакова – небесних покровителів воїнів та моряків”.

“Святині вручаються в першу чергу Чорноморському флоту, а також флагману ЧФ крейсеру “Москва”. Ми домовилися з командувачем флоту про те, що під час дальніх походів ці святині будуть перебувати разом із вами на кораблі. Адже крім високої бойової підготовки, матеріально-технічного забезпечення, звісно, надзвичайно важливим є і моральний дух”, – казав тоді Степашин, звертаючись до російських моряків.

Підтвердження того, що на момент затоплення крейсера “Москва” нібито часточка хреста, на якому був розіп’ятий Ісус, перебувала на його борту, наразі отримати не вдалося.

Читайте також:
“Москва” – найбільший втрачений російський і радянський корабель з 1941 року, – експерт

Більша частина екіпажу “Москви” “воскресла”: скільки на крейсері загиблих?

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

НАБУ очолив Гізо Углава

Повноваження Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро спливли 16 квітня 2022 року, відтак надалі його обов’язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава. Про це повідомляла пресслужба НАБУ в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse