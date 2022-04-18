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Від удару по крейсеру “Москва” загинуло 37 моряків, є зниклі безвісти й сотня поранених, – ЗМІ

18/04/2022 20:26

Джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії, розповіло російським журналістам, що внаслідок ракетного удару по крейсеру “Москва” загинуло 37 моряків, ще близько сотні отримали поранення.

Про це 18 квітня повідомляє видання “Медуза” з офісом у Ризі з посиланням на джерело, наближене до командування ЧФ РФ.

За словами джерела, ще невідомо, скільки зникли безвісти.

По суті, “зникли безвісти” у відкритому морі означає, що тіла загиблих не знайшли.

Загалом склад екіпажу флагмана ЧФ становив близько 500 осіб.

Також співрозмовник підтвердив, що крейсер затонув унаслідок ракетної атаки Збройних сил України.

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Що й де сталося

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з київського КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли лише про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

У цей момент неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

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Кількість жертв

Деякі ЗМІ спершу повідомляли, що до Севастополя привезли 14 моряків із крейсера “Москва”, доля решти 496 членів екіпажу невідома. За іншими неперевіреними даними, буцімто пів сотні моряків із “Москви” “врятували турки”.

В українських соцмережах склалася думка, нібито з крейсером мало затонути приблизно пів тисячі моряків разом із командиром Антоном Купріним. Однак якихось підтверджень щодо жертв не було, і Генштаб ЗСУ не додавав екіпаж корабля до загального числа знищених окупантів.

Міноборони Росії спочатку заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також  командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять, на око, приблизно 150-200 моряків, переважно матросів. Невідомо, яка частина з них справді з “Москви”.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Тим часом у російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”. Станом на вечір 18 квітня їх щонайменше п’ять.

“Новая газета. Европа” публікувала розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

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