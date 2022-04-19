ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Маріуполь, 14 квітня 2022 року. Фото: Reuters

Напередодні

У Києві вже працюють посольства 15 країн, а також Європейського Союзу.

Ідеться про диппредставництва Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

“З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну”, – повідомили в МЗС.

Ранок

Українські військові тримають лінію оборони в Луганській області, вони відбили наступ російських окупантів у районі міст Рубіжне та Попасна. Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїСергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.

“Загострення вже розпочалося, тяжка ситуація. Але наші захисники тримають лінію оборони, відбивши наступ у Рубіжному, Попасній. Там втрати десятками загиблих у ворога“, — цитує Гайдая “Новое время”.

Він додав, що кількість атак на регіон суттєво збільшилася, але супротивник не добився жодних успіхів.

9:35

Генеральний штаб Збройних сил України видав оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом ранок 19 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 квітня орієнтовно становлять:

• особового складу – ліквідовано близько 20800 осіб (+200),

• танків ‒ 802 (+12),

• бойових броньованих машин ‒ 2063 (+22),

• артилерійських систем – 386 (+5),

• РСЗВ – 132 (+2),

• засобів ППО – 67,

• літаків – 169 (+2),

• гелікоптерів – 150 (+3),

• автомобільної техніки – 1495 (+8),

• кораблів /катерів – 8,

• цистерн з ПММ – 76,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 (+3),

• спеціальної техніки – 27,

• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 18 квітня)

Після дев’ятої

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців області негайно евакуюватися, щоб не стати заручником чи жертвою окупантів. Він нагадав, що тисячі жителів міста Кремінна не встигли виїхати, і тепер перебувають у заручниках в росіян.

Ранок

У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від берегів України. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються, йдеться в повідомленні пресслужби оперативного командування “Південь”.

ОК також повідомляє, що “майже годинний штурм росіянами наших позицій в районі Олександрівки на Херсонщині успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил”.

Ранок

Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ: “Нещодавно в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС російської федерації, м. Томськ. Підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця”.

У бою з українськими військовими чимало окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин, але деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами.

Під час огляду особистих речей одного з типового представника “русского мира” з Оренбурга, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою “виживання” при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться.

Також ідентифікувати по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М.

9:15

Віцепрем’єр Ірина Верещук:

Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає (третій день поспіль – “Н”).

Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.

По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.

Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.

Дев’ята година

ДСНС: Уночі 18 квітня ворог обстрілював Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину “Сантех Буд Маркет Аладдін” на Херсонському шосе.

8:40

Офіс генпрокурора: починаючи з 24 лютого, 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та більше 360 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 88, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій області – 23, в Києві та на Сумщині – по 16, у Житомирській області – 15.

15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один із районів Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Восьма година

Російські окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з “градів”, під приціл потрапила Зеленодольська громада.

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, є руйнування будинків, проте люди не постраждали.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів РФ. Поряд із бойовими підрозділами здійснює перекидання підрозділів забезпечення.

Крім того, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харків.

За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК “Тор” до Харківської області. Водночас у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів, розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка.

Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

Сьома година

За наявною уточненою інформацією, втрати 126-ї бригади берегової оборони ЧФ Росії становлять до 75%.

810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій “спеціальній операції”, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сьома година

На території Донецької та Луганської областей захисники України за минулу добу відбили сім атак ворога, знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком, – Генштаб ЗСУ.

Після півночі

Неназваний високопосадовець міністерства оборони США повідомив журналістам, що в Україні зараз перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГр), з яких 11 були заведені в останні кілька днів.

Він наголосив, що якщо Маріуполь перейде під контроль Росії, це звільнить близько десятка БТГр для використання в інших місцях на сході або півдні України. “Але українці дуже і дуже наполегливо борються за Маріуполь”.

Як пише “Голос Америки”, посадовець Пентагону також розповів, що американські військові експерти найближчими днями розпочнуть тренувати поза межами України українських військовиків щодо використання американських гаубиць (M777 – 155 мм).

00:30

Інформація Командування повітряних сил ЗСУ

За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів:

1 літак (винищувач Су-30);

4 БПЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

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Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 51 ОБОРОНИ, 15.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.