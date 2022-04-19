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Строковик Нацгвардії збив на Луганщині ворожий безпілотник з АК-74

19/04/2022 14:03

Строковик Національної гвардії України збив на Луганщині ворожий безпілотник зі своєї штатної зброї АК-47.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.

“Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому – він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув – і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!”, –  розповідає гвардієць із позивним “Клапан”.

Зазначається, що, згідно з  характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату – близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.

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