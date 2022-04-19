Кораблі РФ у Чорному морі відійшли майже на 200 км від українського берега

Російські кораблі відійшли майже на 200 км від українського берега.
Про це у вівторок, 19 квітня, повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.
“У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються”, – йдеться в повідомленні.
Командування також повідомляє, що “майже годинний штурм росіянами наших позицій в районі Олександрівки на Херсонщині успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил”.
Водночас “на Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирним населенням”, – йдеться в повідомлені.
На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.
За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 російських окупантів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.
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