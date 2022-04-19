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На двох напрямках росіяни активізували наступ уздовж всієї лінії зіткнення, – ГШ

19/04/2022 09:00

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 19 квітня.

“На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом  Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах”, – йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харків.
За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК “Тор” до Харківської області. Водночас у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів, розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

“Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях”, – зазанчили також у ГШ.

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