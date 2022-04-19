Су-30, “Орлани” й пара ракет: ППО за день уразила 7 повітряних цілей рашистів

За добу 18 квітня протиповітряна оборона України уразила сім російських цілей у небі.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Згідно з повідомленням, протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ знищено:
Як уточнюється на сторінці операції Об’єднаних сил, чотири безпілотні літальні апарати було збито в небі українського Донбасу. Усі чотири – це БПЛА типу “Орлан-10”.
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