Офіцер 93 омбр: Зброєю за 100 баків збили російський гвинтокрил, який коштує $15 млн

Фото: 93 омбр

“Шкода було “стінгера” на них витрачати, тому російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною “іглою”, – розповів офіцер 93-ї бригади ЗСУ “Холодний Яр” на ім’я Ярослав.

Інформація про збиття “холодноярцями” на Харківщині російського “алігатора” з’явилася гарячими слідами 15 квітня. А 17 квітня пресслужба бригади оприлюднила детальну розповідь та фото з дрона.

“Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-5ц. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали”, – розповів офіцер.

За словами Ярослава, оскільки вертоліт впав досить далеко від позицій підрозділу, ближче до ворога, наші військові змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень злітали на місце катастрофи дроном, щоб роздивитися згорілі уламки детальніше.

“Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил, який коштує приблизною 15 мільйонів доларів, зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за совєтів”, – каже офіцер.

Ярослав зазначив, що окупанти зараз намагаються вести в зоні його відповідальності активний обстріл за допомогою артилерії та авіації. “У нашому районі є розв’язка, яку вони намагаються захопити”, – сказав офіцер.

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