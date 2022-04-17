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Офіцер 93 омбр: Зброєю за 100 баків збили російський гвинтокрил, який коштує $15 млн

17/04/2022 23:15

“Шкода було “стінгера” на них витрачати, тому російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною “іглою”, – розповів офіцер 93-ї бригади ЗСУ “Холодний Яр” на ім’я Ярослав.

Інформація про збиття “холодноярцями” на Харківщині російського “алігатора” з’явилася гарячими слідами 15 квітня. А 17 квітня пресслужба бригади оприлюднила детальну розповідь та фото з дрона.

“Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-5ц. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали”, – розповів офіцер.

За словами Ярослава, оскільки вертоліт впав досить далеко від позицій підрозділу, ближче до ворога, наші військові змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень злітали на місце катастрофи дроном, щоб роздивитися згорілі уламки детальніше.

Фото: 93 омбр

“Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил, який коштує приблизною 15 мільйонів доларів, зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за совєтів”, – каже офіцер.

Ярослав зазначив, що окупанти зараз намагаються вести в зоні його відповідальності активний обстріл за допомогою артилерії та авіації. “У нашому районі є розв’язка, яку вони намагаються захопити”, – сказав офіцер.

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