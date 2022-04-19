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Командир 36-ї бригади морпіхів озвучив два варіанти порятунку Маріуполя

19/04/2022 23:14

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Сергій Волина назвав два варіанти порятунку Маріуполя: військовий та політичний. 

Свою думку він озвучив у вівторок увечері, 19 квітня.

“Маріуполь. Два варіанти порятунку. Перший – це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз із усіма необхідними засобами. Кількісним, оснащеним угрупованням сил, яке в один ривок різким і глибоким ударом з’єднає нас у нашому районі оборони. Ключовою вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант можливий, хоча складний та ризикований”, – каже офіцер.

Другий варіант – політичне рішення. 

“Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю за безпекою виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в пастку війни. Я звертаюся до світових лідерів, громадських та релігійних діячів, дипломатів. Ще є шанс урятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках!”. 

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