Командири “Азову” і частини морпіхів у Маріуполі записали відео після успішного з’єднання

Денис Прокопенко і Сергій Волина. Кадр відео

Командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко та один із командирів 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський записали спільне відеозвернення з оточеного Маріуполя. Вони фактично підтвердили здачу в полон частини морпіхів 36 обрмп та вдале з’єднання з “Азовом” іншої групи морських піхотинців.

Відео ввечері в середу, 13 квітня, оприлюднив телеграм-канал “Азов – Маріуполь” (пресслужба полку).

“Звернення командира полку “Азов” підполковника Дениса Прокопенка та командира 36 обрмп майора Сергія Волини з приводу операції по прориву 36 обрмп та з‘єднанням з полком “Азов” – так підписане відео.

Офіцери говорили російською мовою.

Денис Прокопенко “Редіс” заявив: “Учора ми об’єдналися з достойними бійцями батальйону морської піхоти – справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, українському народу і далі продовжують обороняти з нами місто. Вони справжні чоловіки, які обрали шлях війни”.

“Не робіть героїв із дезертирів та бійців, що добровільно здалися в полон. Вони обрали шлях ганьби. В жодному випадку героїзувати їх не варто”, – сказав Редіс.

Сергій Волинський у свою чергу сказав: “Провели успішну операцію з полком “Азов”. Приєдналися до них, провели успішне перегрупування. Продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний. Ми знаємо, що ми робимо, для чого ми тут. Ми робитимемо все, що від нас потрібно, для успішного виконання бойової задачі”.

Донедавна Волинський був заступником командира батальйону. Можливо, тепер майор виконує обов’язки командира підрозділу через відсутність (або загибель) вищих командирів.

Як інформувала “Новинарня“, 11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, у Маріуполі успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що в Маріуполі росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт – позиції полку “Азов”.

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Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, на Донеччині ворог продовжує штурмові дії, зусилля зосереджує зокрема на встановленні повного контролю над містом Маріуполь, там тривають бої.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 40 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що двоє українських військових вижили під час аварії збитого росіянами вертольота Мі-8 біля Маріуполя.

Водночас підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя ще 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

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