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Росія планує провести “парад” 9 травня в Маріуполі, – радник мера

13/04/2022 13:57

Українській владі стало відомо про плани Росії провести 9 травня парад у Маріуполі. Це станеться в разі успіху “спеціальної операції”.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 13 квітня.

“За нашою інформацією, Іващенко (самопроголошений “мер” Маріуполя, – Н.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести “карнавал перемоги” на 9 травня у випадку успіху “спеціальної операції”, – написав Андрющенко.

За його словами, ні техніки, ні людей для проведення таких заходів у місті немає.

“Тому потенційний зрив такого наказу, безумовно, веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка”, – додав радник міського голови.

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Україна

Росія планує провести “парад” 9 травня в Маріуполі, – радник мера

Українській владі стало відомо про плани Росії провести 9 травня парад у Маріуполі. Це станеться в разі успіху “спеціальної операції”. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у...

Війна з Росією

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