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Генерал Залужний розповів колезі зі США про складну обстановку на сході й півдні

19/04/2022 23:03

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів розмову зі своїм американським колегою, головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила його пресслужба.

“Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої. Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги, та подякував за вже надану.
Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране“, – розповів головком.

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