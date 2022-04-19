В Ірпені виявили 13 поховань мирних мешканців

Держбюро розслідувань задокументувало злочини російських загарбників в Ірпені Київської області. Слідчі виявили 13 поховань містян.

Про це заявив директор відомства Олексій Сухачов у вівторок, 19 квітня.

“Жоден злочин не залишиться безкарним. Сьогодні ніхто в світі, крім самих винуватців трагедії, не сумнівається у тому, що людожерські вчинки в Ірпіні, Бучі та у інших містах України вчинили саме російські військові. Але, крім політичного, морального осуду має бути і жорстока юридична оцінка”, – зазначив Сухачов.

За його словами, слідчі ДБР оглянули на Київщині близько 700 га площі міста, а це понад 10 тисяч будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було обмаль інфраструктурних об’єктів, а лише школи, лікарні, дитсадки.

У ході слідчих дій були встановлені неспростовні докази злочинів проти людяності представників збройних сил рф на території Ірпеня. Зокрема використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення.

Також у ході слідчих дій була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція, документи.

Слідчі ДБР виявили 13 поховань містян.

Задокументоване використання у житлових кварталах проти мирних жителів протипіхотних мін, танкових снарядів та реактивних систем залпового вогню “Град” запальної дії, аеробалістичної ракети “Іскандер-М”, артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами, та іншої забороненої зброї.

Слідча група ДБР вирушила до Сумської області, де спільно із представниками Національної поліції продовжить фіксацію злочинів у населених пунктах.

“Злочини проти людяності не мають терміну давності. Переконаний, що українські правоохоронні органи та міжнародні кримінальні інстанції не дозволять рф уникнути відповідальності за військові злочини в Україні. Росіяни, які сьогодні боягузливо заперечують свою причетність до звірств, все одно будуть відповідати перед законом”, – наголосив Сухачов.

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