Зеленський хоче продовжити воєнний стан в Україні

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”. Як передає “Новинарня“, вдень у вівторок, 19 квітня, про це поінформувала пресслужба парламенту. Документ передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Текст законопроєкту №7300 ще не опубліковано. Попередні два укази Зеленського про воєнний стан охоплювали періоди у 30 днів. Попередні два укази Зеленського про воєнний стан охоплювали періоди у 30 днів. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



Редактор: Христина Горобець