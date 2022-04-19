Зеленський хоче продовжити воєнний стан в Україні

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”.
Як передає “Новинарня“, вдень у вівторок, 19 квітня, про це поінформувала пресслужба парламенту.
Документ передано на розгляд керівництву Верховної Ради.
Текст законопроєкту №7300 ще не опубліковано.
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