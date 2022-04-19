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Рашисти знову обстріляли з РСЗВ житлові райони Харкова, є загиблі та поранені

19/04/2022 16:10

Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова. Зокрема Київський, Індустріальний райони. Щонайменше троє людей загинули, півтора десятка – поранені.

Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загарбники використовують реактивні системи залпового вогню – “Град”, “Смерч”, “Ураган” – із відстані 35-40 км.

“Станом на зараз (15:39) по Харкову, на жаль, 16 поранених, три людини загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.

Наші бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі”, – йдеться в повідомленні.

Голова області зазначив, що інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.

“Тому ми просимо мешканців міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно! Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом”, – наголосили в Харківській ОВА.

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