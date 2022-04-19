На Луганщині ЗСУ ліквідували одного з ватажків “ЛНР”

Бойовик Михайло Кіщик

Під час боїв біля Кремінної Луганської області Збройні сили України ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої “ЛНР” Михайла Кіщика із позивним “Міша Чечен”.

Як передає “Новинарня“, про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив так званий “голова уряду” “ЛНР” Сергій Козлов у соцмережах.

Уродженець тимчасово окупованого Алчевська Луганської області “Міша Чечен” став відомим у 2014 році, коли очолив один із “козачих” батальйонів “Атаман”, що воювали на боці терористів “ЛНР”.

Як пише “Українська правда”, його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон.

А у 2016 році, коли ситуація на Донбасі була відносно стабільною, російська “Новая газета” у своєму розслідуванні називала підполковника Кіщика одним із організаторів “сірих схем” із постачання контрабанди через лінію зіткнення.

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