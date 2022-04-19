В окупованому Ізюмі росіяни пропонують місцевим мобілізуватися до ЗС РФ, – голова Харківської ОВА

Російські загарбники в Ізюмі Харківської області пропонують місцевим, громадянам України, мобілізуватися до збройних сил Російської Федерації.

Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ізюм перебуває у ворожій блокаді. На жаль, у нас зараз немає можливості проводити евакуаційні заходи, довозити гуманітарну допомогу. Ворог дійшов до такого абсурду, що пропонує мобілізуватися місцевому населенню до лав збройних сил РФ”, – сказав він.

“Люди, м’яко кажучи, з подивом сприймають цю пропозицію, ніхто не це не погоджується”, – додав Синєгубов.

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