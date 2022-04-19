В Ірпені на міні підірвалась вантажівка, водій загинув

Поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.
Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив міський голова Олександр Маркушин у телеграмі.
“Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув”, – написав мер.
Він додав, що особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюють.
Маркушин закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь, поки є місця, які ще не встигли розмінувати сапери.
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