В Ірпені на міні підірвалась вантажівка, водій загинув

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Поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.

Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив міський голова Олександр Маркушин у телеграмі.

“Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув”, – написав мер.

Він додав, що особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюють.

Маркушин закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь, поки є місця, які ще не встигли розмінувати сапери.

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