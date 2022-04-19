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У Київській області росіяни вбили вже 1000 мирних мешканців, – поліція

19/04/2022 14:20

У Київській області у результаті російської агресії загинуло понад 1000 цивільних осіб, переважна більшість людей були застрелені, тіла продовжують виявляти.

Про це у вівторок, 19 квітня, заявив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у коментарі журналістам 19 квітня

“На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб”, -сказав він.

За його словами, лише у місті Буча вже виявили понад 420 тіл загиблих. Тіла продовжують виявляти, бо люди повертаються додому і знаходять у себе вдома, у підвалах чи в колодязях загиблих.

Лише за одну добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.

Крім того, за словами Нєбитова, лише за квітень зафіксовано 12 випадків травмування і загибелі людей, які підірвались на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах.

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