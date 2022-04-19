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“Пікнік до Великодня вдався на славу”: 10 огшбр знищила склад боєприпасів окупантів. ВІДЕО

19/04/2022 11:01

10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ знищила склад боєприпасів окупантів.

Відповідне відео поширила пресслужба військової частини у вівторок, 19 квітня.

“Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії Едельвейсів. Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та…знищене!.. Операція “маскування” від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери – вони в крові лузери”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні 10-та гірсько-штурмова бригада виконувала бойові завдання на Донеччині в районі окупованої Горлівки.

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10-та бригада “едельвейсів” знищила бронегрупу росіян. ФОТО

 

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