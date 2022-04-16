10-та бригада “едельвейсів” знищила бронегрупу росіян. ФОТО

Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ показали знищену бронетехніку російських окупантів.

Повідомлення з цього приводу розміщене на ФБ-сторінці “едельвейсів” у суботу, 16 квітня.

На фото видно щонайменше три спалені бронетранспортери.

“Свинособаки знову не туди звернули. Знову фальстарт. Не вчить їх ані життя, ані фото в чорних рамках своїх же земляків-виродків.

Чергова знищена техніка на фоні мальовничої української природи та лісів. Краще не вигадаєш – хоч картину малюй! Горіть в пеклі, покидьки…” – сказано в підписі до фоторепортажу.

Фотогалерея:

Нагадаємо, в березні 10-та гірсько-штурмова бригада виконувала бойові завдання на Донеччині в районі окупованої Горлівки.

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