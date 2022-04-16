10-та бригада “едельвейсів” знищила бронегрупу росіян. ФОТО

Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ показали знищену бронетехніку російських окупантів.
Повідомлення з цього приводу розміщене на ФБ-сторінці “едельвейсів” у суботу, 16 квітня.
На фото видно щонайменше три спалені бронетранспортери.
“Свинособаки знову не туди звернули. Знову фальстарт. Не вчить їх ані життя, ані фото в чорних рамках своїх же земляків-виродків.
Чергова знищена техніка на фоні мальовничої української природи та лісів. Краще не вигадаєш – хоч картину малюй! Горіть в пеклі, покидьки…” – сказано в підписі до фоторепортажу.
Фотогалерея:
Нагадаємо, в березні 10-та гірсько-штурмова бригада виконувала бойові завдання на Донеччині в районі окупованої Горлівки.
Читайте також:
Воїни 10 огшбр збили ворожий літак Су-25
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!